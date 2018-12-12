На Львівщині зросла номінальна заробітна плата Суспільство | 06-12-2018, 15:58 0 70

За даними Головного управління статистики у Львівській області номінальна заробітна плата одного штатного працівника в економіці у ІІІ кварталі 2018 року порівняно з ІІІ кварталом 2017 року збільшилась на 26,8% і становила 8389гривень.



Такий рівень заробітної плати у 2,2 рази перевищив розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн.) та у 4,5 рази установлений прожитковий мінімум для працездатних осіб (1841,0 грн.).

Найбільше підвищення розміру заробітної плати у ІІІ кварталі 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у таких сферах: операції з нерухомим майном– на 73,0%, професійна, наукова та технічна діяльність – на 37,0%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 35,7% та інші.

Серед адміністративно-територіальних одиниць рівень номінальної заробітної плати перевищив середній рівень по економіці області у місті Львові (9049 грн.), Стрийському(10319 грн.), Кам’янка--Бузькому (9488 грн.) і Сокальському (9017 грн) районах.

