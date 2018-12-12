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Хто не скористався правом на податкову знижку за наслідками 2017 року – це можна зробити до кінця поточного року

Суспільство | 06-12-2018, 12:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    

Львівське управління Офісу ВПП ДФС, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права нагадує, що до кінця 2018 року платники податків можуть скористатись правом на податкову знижку за 2017 рік. Для цього необхідно заповнити та подати до податкової інспекції за своєю податковою адресою (місцем реєстрації фізичної особи) податкову декларацію про майновий стан і доходи.
У разі, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
До податкової знижки можна включити:
- частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом. При цьому житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання (підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ);
- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям. У разі здійснення пожертв розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік (підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
- сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання (понесені витрати у 2017 році на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення) (підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення (понесені витрати у 2017 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): при страхуванні платника податку – 2470  грн. (підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
- при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 1235 грн. (підпункт 166.3.5 п.166.3 ст.166 ПКУ);
- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій (включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік) (абзац другий пп.166.3.6 п.166.3 ст.166 ПКУ);
- суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита (обмежень не встановлено) (абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
-  суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу (витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах) (підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
-  суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла) (підпункт 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ).
 
Довідково.
 
З 2018 року громадяни мають право на податкову знижку за сплачені освітні послуги дошкільних, шкільних та позашкільних закладів освіти у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України з 28 липня поточного року. Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня споріднення: чоловік, дружина, діти, батьки. Цим правом можна скористатися з 1 січня до 31 грудня 2019 року за 2018 рік.
Підтвердженням отриманих освітніх послуг є договір, який платник складає із закладом освіти. В такому договорі має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, яка сума та термін надання послуги. Договори та розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник має зберігати протягом трьох років.
Перелік вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено відповідними законами України: «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

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