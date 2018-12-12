До відома громадян! Суспільство | 06-12-2018, 11:38 0 106



Змінено внутрішній службовий розпорядок Львівської митниці ДФС

Згідно з Додатковою угодою про внесення змін до Колективного договору між адміністрацією і профспілкою у Львівській митниці ДФС, прийнятою на розширеній звітно-виборній конференції первинної профспілкової організації працівників у Львівській митниці 26 жовтня 2018 року, зареєстрованою у Львівській міській раді 13.11.2018 за №351, та Регламенту Львівської митниці ДФС, затвердженого наказом від 30.11.2018 № 617 «Про затвердження Регламенту Львівської митниці ДФС» (далі – Регламент), з 03.12.2018 змінено внутрішній службовий розпорядок для посадових осіб митниці.

Для керівництва митниці і посадових осіб структурних підрозділів, які не несуть оперативного чергування та безпосередньо не здійснюють митне оформлення товарів, як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин,

п’ятниця – 7 годин,

робочий день у митниці у вказані дні починається о 9.00 год. 00 хв. і завершується у понеділок, вівторок, середу, четвер о 18 год. 00 хв.,

у п’ятницю о 16 годині 45 хвилин;

вихідні дні – субота і неділя.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування вказаних працівників становить 45 хвилин та надається в період з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. щоденно.



