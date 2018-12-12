В середині грудня погода зіпсується – синоптик Суспільство | 06-12-2018, 09:40 0 165 За попередніми прогнозами, 11-12 грудня в Україну увірветься активний циклон з південного заходу і погода в більшості областей ускладниться.



Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.



"А, отже! Сніг, мокрий сніг, дощ, у кого яка температура повітря. Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, посилення вітру", - написала вона.



Синоптик зазначила, що захід циклон зачепить мало, а от Київ відчує всі "радощі" грудня.



"Якщо ви запланували цими днями подорож автомобілем – стежте за метеорологічними уточненнями", - підсумувала Діденко.