Біля берегів Японії зіштовхнулися два американські літаки Суспільство | 06-12-2018, 03:11 0 143 Два літаки морської піхоти США зіткнулися біля узбережжя Японії.



Про це повідомляє USNI News.



Представник морської піхоти повідомив, що в аварію потрапили двомісний F/A-18D Hornet і заправник KC-130J.





US MARINE CORPS PHOTO.

Літак, який брав участь в аварії, вилетів з бази морської піхоти Івакуні і проводив звичайне навчання, коли стався нещасний випадок.



Близько 2 години за місцевим часом, відразу після зіткнення, японські пошуково-рятувальні літаки вилетіли для участі в пошуковій операції.



Як пише Reuters, в результаті зіткнення зниклими вважаються 7 військовослужбовців