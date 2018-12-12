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Біля берегів Японії зіштовхнулися два американські літаки
|Суспільство | 06-12-2018, 03:11
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|Два літаки морської піхоти США зіткнулися біля узбережжя Японії.
Про це повідомляє USNI News.
Представник морської піхоти повідомив, що в аварію потрапили двомісний F/A-18D Hornet і заправник KC-130J.
US MARINE CORPS PHOTO.
Літак, який брав участь в аварії, вилетів з бази морської піхоти Івакуні і проводив звичайне навчання, коли стався нещасний випадок.
Близько 2 години за місцевим часом, відразу після зіткнення, японські пошуково-рятувальні літаки вилетіли для участі в пошуковій операції.
Як пише Reuters, в результаті зіткнення зниклими вважаються 7 військовослужбовців
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