У Самборі судитимуть 23-річного водія, який вчинив ДТП Суспільство | 05-12-2018, 12:29 0 111



Самбірською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 23-річного мешканця с. Язи, що на Самбірщині, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження).



Подія трапилась цьогоріч, 26 жовтня.



Обвинувачений, рухаючись автомобільним мостом через р.Дністер автодорогою «Нижанковичі-Дрогобич-Стрий» на автомобілі марки «OPEL OMEGA», проявив неуважність до дорожньої обстановки і її змін, грубо порушив Правила дорожнього руху України, а тому здійснив наїзд правою передньою частиною авто на опору металевої конструкції моста.



Зазначимо, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому правого стегна із зміщенням, струс головного мозку, забій нирок, а також садна і рани по тілу.



Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Самбірського міськрайонного суду для розгляду по суті.



Довідково: за вчинене передбачене покарання у вигляді від 3 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.











Прес-служба прокуратури Львівської області