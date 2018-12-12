Закарпатських найсумлінніших платників податків нагородили в Києві Суспільство | 05-12-2018, 12:23 0 89

Днями в м. Київ відбулось нагородження платників податків, які брали участь і стали переможцями в конкурсі «Сумлінні платники податків-2017». Як відомо, серед переможців – 6 закарпатських платників, що принесли області друге місце за кількістю сумлінних платників податків по Україні. Зокрема, це Фермерське господарство «Коник», ТОВ «Проектно-будівельний комплекс», ДП «Санаторій шаян» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Інтер-каштан», ТОВ «Прогрес-С» та СП у формі ТОВ «Д'юті Фрі Трейдінг», які отримали Дипломи та унікальні статуетки конкурсу.

Разом з платниками участь в нагородженні взяли Олексій Петріченко, начальник ГУ ДФС у Закарпатській області та Марта Волощук, голова ради Територіального відділення Асоціації платників податків у Закарпатській області.

– Вітаємо закарпатських сумлінних платників і дякуємо їм за роботу! Бажаємо їм процвітання та успішного розвитку бізнесу. У масштабах всієї України такий результат – надзвичайно позитивний сигнал та приклад для бізнесу Закарпаття. Сподіваємось, що інші платники наступного року візьмуть приклад, і в області буде ще більше сумлінних платників податків, адже найкращий показник професійного ведення бізнесу – сумлінна сплата податків, – наголошує Олексій Петріченко.

У свою чергу Асоціація платників податків України також нагородила Почесною грамотою Олексія Петріченка з нагоди 20-річчя від Дня заснування ВГО «Асоціація платників податків України» за співпрацю у справі захисту прав та законних інтересів платників податків, підтримку та активну участь у заходах, що проводяться Асоціацією, сприяння підвищенню рівня знань та зростанню соціального престижу українського платника податків.

Довідково: участь у Рейтингу беруть підприємства трьох категорій – малі, середні та великі.

Умови участі такі:

- наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств;

- відсутність податкового боргу;

- відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного року.

Переможцями та номінантами Рейтингу стають підприємства, що набрали найбільшу кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання учасників:

а) співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів;

б) повнота та своєчасність сплати податків і зборів;

в) податкова дисципліна;

г) середня заробітна плата на підприємстві;

ґ) кількість робочих місць;

д) співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку за відповідний рік;

е) сума сплачених податків та зборів за останній бюджетний рік.

ДФС у Закарпатській області

