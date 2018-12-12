ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і ПТРК, 1 загиблий, 3 поранених Суспільство | 05-12-2018, 08:03 0 110 Минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ОС, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення. Від початку доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ на підступах до Тарамчука.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 грудня.



"Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера", - підкреслили у штабі.



Бойовики обстрілювали позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.



Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, а біля Луганського зафіксовано ще й вогонь з мінометів калібру 120 мм.



Захисники Красногорівки були обстріляні протитанковими керованими ракетами, а оборонці Троїцького і Водяного - з озброєння бойових машин піхоти", - наголосили у пресцентрі.



"Від початку доби ворог обстріляв наші позиції на підступах до Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат не допущено", - йдеться у звіті.



За даними розвідки, 4 грудня 2 окупантів було знищено та ще 5 - поранено.