Цьогоріч на Львівщині реалізували понад 2 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури Суспільство | 04-12-2018, 10:48 0 19



У 2018 році на території Львівської області реалізували 2 тисячі 327 об’єктів соціальної інфраструктури на суму 1789,2 млн гривень.



«У 2015 році ми розробили план детального будівництва, за цей час зреалізували понад 6 тисяч проектів. Якщо зупинитись на джерелах, найбільші капіталовкладення надходили з бюджету розвитку та проектів місцевого розвитку. За останні роки - 8,5 млрд грн інвестували у дорожню інфраструктуру», - зазначив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів.

Окрім того, він додав: «Нам вдалось у галузі освіти зреалізувати більше проектів, ніж є загальноосвітніх шкіл. Це пов’язано із тим, що в одній школі могли реалізовувати кілька проектів. За останні роки маємо стабільні темпи зростання економіки Львівщини - і по індексу зростання промисловості, сільського господарства, експорту товарів та зростанню реальної заробітної плати. Відкриваються нові потужності, створюються нові робочі місця, залучаються іноземні інвестиції. Понад 6 тисяч інфраструктурних проектів, понад 1700 км відремонтованих доріг і понад 12 млрд грн інвестували в інфраструктурний розвиток».

Зазначимо, що до кінця року планують зреалізувати ті проекти, на які виділено фінансування.

За словами Романа Филипіва, розпочався конкурс інвестиційних проектів регіонального розвитку, що фінансується за кошти ДФРР, який триватиме до 19 грудня.

Окрім того, згідно з прийнятим бюджетом на 2019 рік, субвенція на соціально-економічний розвиток – 250 млн грн, субвенція на інфраструктуру ОТГ – 70 млн грн, бюджет ровитку – 100 млн грн, програмний ресурс по обласних програмах – 382 млн грн. сумарно Львівщина виходить на майже 3 млрд грн, враховуючи фінансування із дорожнього фонду.

«Розробляли карту пріоритетного будівництва для того, щоб розуміти які об’єкти перш за все потребують ремонту чи реконструкції. Співпраця, консультація та обговорення з громадою пріоритетних напрямів має бути у центрі нашої діяльності. Плани мають пройти відповідне обговорення в громадах. Ми повинні почути думку громад. Після обговорення повинні спланувати дорожню карту перспективного розвитку Львівщини до 2021 року, в яку будуть занесенні основні об’єкти», - додав Роман Филипів.

