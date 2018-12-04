Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадою: Суспільство | 04-12-2018, 10:46 0 23 Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадою:

інженер

для Управління поліції охорони у Львівській області

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-59-95, 244-59-91).



