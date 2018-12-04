В смт Рудно троє людей постраждало від отруєння чадним газом Суспільство | 04-12-2018, 10:37 0 45 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням. Як повідомили на «Гарячій лінії міста», відповідно до інформації ЛШМД трапилось отруєння чадним газом за адресою: смт Рудно, вул. Яворницького, 4а. Постраждали жінка 23 роки, дитина 7 років та чоловік 27 років.



Постраждалі госпіталізовані в обласну клінічну лікарню та МДКЛ. Деталі події з’ясовують.



Нагадаємо, з початку 2018 року у Львові сталося уже 72 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 148 людей, з них 41 дитина. На жаль, є 7 смертельних випадків. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту ЛМР закликає мешканців не легковажити своїм здоров’ям та життям!



Як зазначають фахівці, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.