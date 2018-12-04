На Львівщині відзначили Міжнародний день осіб з інвалідністю Суспільство | 03-12-2018, 18:58 0 135



Сьогодні, у Міжнародний день осіб з інвалідністю, в області стартував форум “Державна політики та соціальний захист осіб з інвалідністю:досягнення та виклики сьогодення”.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка зазначив, що цей день – це можливість привернути увагу суспільства до проблем, які кожного дня переживають люди з інвалідністю.

“Сьогодні наше суспільство інше, аніж було декілька років тому. Крок за кроком ми побудуємо суспільство, де комфортно буде будь-кому. Для цього потрібна віра, що ми змінюємо державу і друге не сподіватись на когось окрім себе, а гідно працювати на своєму місці”, – наголосив очільник Львівщини.

За багаторічну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного дня інвалідів учасників громадських організацій, що представляють інтереси людей з інвалідністю, нагородили подяками облдержадміністрації.

У межах форуму впродовж дня відбуватимуться дискусійні панелі щодо реалізації прав осіб з інвалідністю у працевлаштуванні, права на здобуття освіти дітей з інвалідністю тощо.

