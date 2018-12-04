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Студенти львівських коледжів ініціювали патріотичний флеш-моб на підтримку війська та флоту

Суспільство | 03-12-2018, 14:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    
Студенти львівських коледжів ініціювали патріотичний флеш-моб на підтримку війська та флоту

У Львові студенти коледжів ініціювали флеш-моб на честь Збройних Сил України та захоплених у полон українських моряків: «Пишаємось нашими захисниками!Своїх не зрікаємось!»
– Студентське середовище в Україні завжди було носієм і провідником патріотичних ідей, – говорить викладач предмету «Захист Вітчизни» підполковник запасу Анатолій Шевчук. – Тому студентське братство нашого Львівського колледжу будівництва, архітектури та дизайну звернулося до колег з інших професійно-технічних закладів освіти із пропозицією підтримати наше військо у цей непростий для країни час. До того ж, ми хочемо висловити слова щирої підтримки й нашим військовим морякам, які ув’язнені московським режимом під час подій у керченській протоці. Вони – справжні герої та носії українського незламного духу!
Під час флеш-мобу близько 100 студентів-першокурсників виконали гімн нової армії пісню «Зродились ми великої години», що ще майже століття тому надихала борців за волю України. А також, тримали власноруч створені плакати із закликами звільнити наших військових моряків.
– Мені 15 років і я навчаюсь на першому курсі. Планую стати інженером-будівельником, – розповідає студент Петро Гедз. – Попри те, що ми опановуємо суто мирні професії, у нас також є предмет «Захист Вітчизни», де ми здобуваємо базові знання з військової справи. Ми вдягаємо військові однострої. Вчимося шанобливо ставитись до національних цінностей, бути справжніми громадянами. Кожен з нас дивиться телевізор, читає новини в Інтернеті. І бути осторонь того, що відбувається на східних кордонах нашої країни, не можливо. Треба підтримувати нашу армію, наших захисників. Сьогодні ми передаємо естафету молодіжної підтримки нашим друзям-студентам з інших коледжів та професійних училищ. Хочемо ще раз сказати «дякую» усім українським бійцям!
Загалом, флеш-моб у підтримку українського війська та військових моряків має об’єднати близько 40 закладів професійно-технічної освіти Львівської області. Ініціатори флеш-мобу запрошують студентів з інших областей також долучатися до ініціативи та підтримати українських захисників!

Володимир Скоростецький (м. Львів)
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