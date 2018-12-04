Аргентинський українець Юрій Данилишин у Львівській політехніці Суспільство | 03-12-2018, 13:07 0 130

4 грудня ц.р. в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться зустріч із унікальною людиною, представником п’ятого покоління українців в Аргентині Юрієм Данилишиним, віце-президентом Світового Конґресу Українців, головою Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентині. Організовують і проводять її Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою та Товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Львівської політехніки.

Місце проведення: аудиторія 226 головного корпусу університету (вул. С. Бандери, 12).

Початок о 14.00

За додатковою інформацією звертатися за тел.: +38 (032) 258-01-51 або на e-mail: press@miok.lviv.ua



Просвітництво в Аргентині: шлях тривалістю в століття — такою буде головна тема зустрічі. Що ми знаємо про п’ять поколінь українців Південної Америки? Чи справді тут нині проживають понад мільйон осіб українського походження? Хто такі українці Аргентини і як їм вдалося збудувати Україну на аргентинській землі? Товариство «Просвіта» в Аргентині – 100 років тому і сьогодні. Про це та інше ви дізнаєтеся під час зустрічі із Юрієм Данилишиним.

Цьогоріч у всьому світі відзначають 150 років заснування Товариства «Просвіта», яке на теренах Аргентини діє вже 100 років і сьогодні продовжує творити спадкоємність просвітницьких традицій, зберігати та примножувати українську культуру, реалізовує сучасні проекти для поширення української культури та знань про Україну в усьому світі.

Учасниками зустрічі стануть студенти, представники освітніх, культурно-просвітницьких організацій, громадськість.



Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”

