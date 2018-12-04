4 ГРУДНЯ ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ Суспільство | 03-12-2018, 13:07 0 81

Завтра, 4 грудня, Міжнародний пункт пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме з 10.00 до 16.00 год. у зв'язку з відключенням електроенергії.

Просимо громадян врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



