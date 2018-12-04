До уваги громадян! Суспільство | 03-12-2018, 11:59 0 113

За ініціативою громадських організацій у приміщенні громадської приймальні Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1 буде працювати консультаційний пункт для громадян.

Консультації з питань щодо змін, внесених Законами України № 2611-VIII і № 2612-VIII, про зниження акцизу на легкові транспортні засоби, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням авто на іноземній реєстрації будуть надавати представники громадських організацій. У разі виникнення складних чи неоднорідних питань їм допомагатимуть працівники митниці.

Режим роботи:

З понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00 год., у вівторок з 11.00 до 18.00;

перерва – з 13.00 до 14.00 год.



