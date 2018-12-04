ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВИКРАДЕНЕ АВТО Суспільство | 03-12-2018, 10:56 0 90

Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу, що дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів.

Зокрема, учора в пункті пропуску «Рава-Руська», що на українсько-польському кордоні, військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. За кермом транспортного засобу перебував 37-річний наш співвітчизник. Автомобіль «Skoda» 2012 року випуску української реєстрації був викрадений на території Польщі в жовтні цього року.

За даним фактом поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі водія та іномарку передано співробітникам Національної поліції.

Загалом з початку 2018 року персоналом Львівського прикордонного загону реалізовано більше 20 спрацювань бази даних Інтерполу, відносно транспортних засобів.

Прес – служба Львівського прикордонного загону



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



