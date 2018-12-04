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Особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування

Суспільство | 30-11-2018, 16:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 234 234    

Нагадуємо, що з 1 грудня 2018 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 № 1307" (далі – наказ № 763), крім абзацу другого пункту 6 та пункту 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
Наказом № 763 внесено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування), а також до Порядку заповнення податкової накладної. Звертаємо увагу, що з 01 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюватиметься за формою, затвердженою наказом № 763, незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.
Детальні роз’яснення щодо особливостей заповнення податкової накладної та розрахунку коригування надані листом ДФС України від 27.11.2018 № 36942/7/99-99-15-03-02-17, ознайомитися можна ТУТ.
ДФС у Закарпатській області
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