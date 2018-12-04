Працівники Львівської митниці ДФС підвищили рівень професійної компетентності Суспільство | 30-11-2018, 13:29 0 109

У зв’язку з набранням чинності законів №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації упродовж двох днів у Львівській митниці її працівники пройшли спеціалізовану підготовку. Участь взяли посадові особи відділів митного оформлення, митних постів, до функціональних обов’язків яких входять питання виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України. Навчання проводили керівники управлінь Львівської митниці ДФС. За час навчання митники розглянули новоприйняті закони, питання пропуску та оподаткування товарів за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації. Окрім того розглянуто питання унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення.



Як відомо 25 листопада закони №2611-VIII і №2612-VIII набули чинності. З початком дії Закону України від 08.11.2018 № 2612-VIII ніхто з громадян не звертався до працівників митниці з метою оформлення застави. Водночас є механізм внесення та повернення застави, і митники готові здійснювати митне оформлення таких транспортних засобів.





