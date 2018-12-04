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Четверта група платників єдиного податку: нові підходи до спрощеної системи

Суспільство | 30-11-2018, 13:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    

Фізичним особам-підприємцям з 15 серпня 2018 року надано право перебувати на спрощеній системі оподаткування як платники єдиного податку четвертої групи. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10 липня 2018 року № 2497-VIII (далі – Закон № 2497).
Для цього щоб скористатись цим правом фізичні особи – підприємці повинні провадити діяльність виключно в межах фермерського господарства. Крім того, це можливо за умови виконання сукупності таких вимог:
- здійснення виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилову, переробки такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
- провадження господарської діяльності (крім постачання) за місцем податкової адреси;
- невикористання праці найманих осіб;
- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України;
- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить від 2 до 20 гектарів.
Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом.
Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ.
Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):
- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;
- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;
- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19;
- для земель водного фонду – 2,43;
- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33 (п. 293.9 ст. 293 ПКУ).
Для зареєстрованих в установленому законом порядку фермерів-підприємців (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
Повторно бути включеним до 4 групи платників єдиного податку такий фермер зможе не раніше ніж через два роки після його переходу на застосування іншої ставки або анулювання попередньої реєстрації платником єдиного податку 4 групи.
Якщо фермери-підприємці – платники єдиного податку 4 групи у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності всіх вищенаведених вимог, вони зобов’язані сплатити у поточному році єдиний податок, який розраховується виходячи з 25% річної суми податку за кожний квартал, протягом якого такий платник перебував на 4 групі платників єдиного податку. А з наступного податкового (звітного) кварталу такий фермер-підприємець повинен перейти на застосування ставки єдиного податку 3 групи або взагалі відмовитись від застосування спрощеної системи (тобто перейти на загальну систему оподаткування).
Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності відповідних умов (критеріїв).
Також фізособи-фермери – єдинники 4 групи можуть самостійно перейти до іншої групи платників єдиного податку та, відповідно, на застосування інших ставок або відмовитися від спрощеної системи, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву. Але для цього повинна виконуватися умова: має бути сплачений єдиний податок виходячи з 25% річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на 4 групі платників єдиного податку.
ДФС у Закарпатській області
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