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Відбувся семінар-навчання щодо нових стандартів на круглі лісоматеріали
|Суспільство | 30-11-2018, 11:37
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У зв’язку із введення в дію з 01.01.2019 р. нових стандартів (ДСТУ), які гармонізовані з європейськими нормами, на лісоматеріали круглі, у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбувся семінар-навчання.
У заході взяли участь: т.в.о. директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Кісера А.Б., голова асоціації деревообробників Львівщини Когут М.В., голова асоціації «Кластер деревообробки» Вовк А.І., члени громадської ради при Львівському ОУЛМГ та представники більше 45-ти деревообробних підприємств області.
Під час презентації нових стандартів, заступник начальник Львівського ОУЛМГ Юрій Громяк акцентував на основних відмінностях теперішніх стандартів (ГОСТів) та ДСТУ в частині класифікації лісоматеріалів та їх обміру, а також дров’яної деревини для технологічних потреб та дров паливних. В ході презентації підприємці задавали чимало запитань, на які отримали кваліфіковані відповіді.
Апробацію нової кваліфікації лісоматеріалів проведуть вже на аукціонних торгах I кварталу 2019 року, які відбудуться 18 грудня 2018 року.
Сторони дійшли згоди, що на аукціонні торги буде виставлено тільки місячний обсяг заготівлі деревини, а в кінці січня 2019 року будуть проведені додаткові торги на I квартал 2019 року.
Відділ лісових ресурсів,
машин та технологій
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