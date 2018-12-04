|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Двох депутатів на Львівщині оштрафували за несвоєчасне подання декларацій про доходи
|Суспільство | 30-11-2018, 10:28
| 0 96
|
Городоцькою місцевою прокуратурою забезпечено участь прокурора у розгляді судом справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно депутатів Суховільської сільської ради.
Так, упродовж жовтня цього року Городоцьким районним судом двох народних обранців визнано винними у вчиненні адмінправопорушень, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
Вказані особи несвоєчасно подали декларації про майновий стан і доходи до Національного агентства з питань запобігання корупції.
За наслідками судового розгляду до винних застосовано стягнення у вигляді штрафу.
Прес-служба прокуратури Львівської області
|
|