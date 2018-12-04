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Український танцівник Полунін перейшов у громадянство Росії
|Суспільство | 30-11-2018, 09:07
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|Відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.
Він виклав фотографію нового паспорта в своєму Instagram і заявив про підтримку політики президента Росії Володимира Путіна.
Паспорт видали в Москві 29 жовтня.
"Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах", – заявив Полунін.
"Правда за Росією", – вважає він.
На думку танцюриста, "добро і любов повинні бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни".
"Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було", – заявив Полунін.
"Ви – інший, ніж багато лідерів. Правда за вами", – додав він.
Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету.
З 2007-го до 2012 року Полунін був запрошеним прем'єром Королівського балету в Лондоні і мав великий успіх.
З 2012 року він виступав у російських театрах.
У 2016 році Полунін став запрошеним солістом Баварського державного балету в Мюнхені.
Танцівник також відомий за біографічним фільмом про нього режисера Стівена Кантора.
Крім того, в 2017 році Полунін зіграв роль у стрічці "Вбивство у "Східному експресі", а в 2018-му виконав епізодичну роль у фільмі "Червоний горобець".
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