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Триває візит делегації із Львівщини у Республіку Азербайджан
|Суспільство | 29-11-2018, 16:09
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Триває візит делегації із Львівщини на чолі із заступником голови Львівської облдержадміністрації Романом Филипівом у Республіку Азербайджан.
Учасники делегації зустрілися з головою Державного агентства туризму Азербайджанської Республіки Фудом Нагієвим. Опісля відбулась зустріч делегації з керівництвом ВАТ «Торговий дім України».
Окрім того, представники Львівщини поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку в м. Баку.
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