Триває візит делегації із Львівщини у Республіку Азербайджан Суспільство | 29-11-2018, 16:09 0 151

Триває візит делегації із Львівщини на чолі із заступником голови Львівської облдержадміністрації Романом Филипівом у Республіку Азербайджан.

Учасники делегації зустрілися з головою Державного агентства туризму Азербайджанської Республіки Фудом Нагієвим. Опісля відбулась зустріч делегації з керівництвом ВАТ «Торговий дім України».

Окрім того, представники Львівщини поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку в м. Баку.



