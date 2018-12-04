Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю Суспільство | 29-11-2018, 13:37 0 233



28 листопада 2018 року у Львівському міському центрі зайнятості

(м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбувся Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю.

У ярмарку взяли участь представники 26 підприємств, установ та організацій, які запропонували 247 вільних місць праці за 39 професіями та спеціальностями. Під час заходу роботодавці міста отримали 88 резюме та провели співбесіди з 272 претендентами на заявлені вакансії, за результатами яких попередньо підібрали для працевлаштування 77 осіб.

Окрім цього, особи з інвалідністю мали можливість поспілкуватись з представником «Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та ознайомитись з умовами навчання.

Також для пошуковців роботи за участю Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів проведено семінар на тему: «Ознайомлення з перспективами зайнятості осіб з інвалідністю, додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає державна служба зайнятості».

У рамках Ярмарку вакансій проводився «круглий стіл» для 11 роботодавців, під час якого обговорювались питання соціального захисту, зайнятості, професійної та медичної реабілітації осіб з інвалідністю.







Відділ взаємодії з роботодавцями

Львівського міського центру зайнятості.

Телефон для довідок: 244-59-91;244-59-74.

