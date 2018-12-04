Увага! На Хустщині шахраї від імені податківців вимагають гроші Суспільство | 29-11-2018, 13:36 0 106

Невідомі особи здійснюють дзвінки та надсилають смс-повідомлення суб’єктам господарювання м. Хуст та району, представляючись начальником Хустського управління ГУ ДФС у Закарпатській області, або особою від його імені.

Зокрема, зловмисники просять перерахувати кошти на банківський рахунок.

У зв’язку з цим, просимо громадян, при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».

ДФС у Закарпатській області

