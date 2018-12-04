Сесія внесла зміни у Міську програму співфінансування придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Суспільство | 29-11-2018, 13:34 0 126 Сьогодні, 29 листопада, сесія Львівської міської ради внесла зміни до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 788 «Про затвердження Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016−2025 роки». Зміни стосуються площі та кількості кімнат квартири, яку купують дитині, а також — пропорційності фінансування придбання цієї квартири.

Зокрема, Програма передбачає участь опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів м. Львова, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання співфінансувати придбання житла. Ця сума може бути результатом накопичення залишків коштів від соціальних виплат, які здійснюються державою на кожну дитину щомісячно, власні заощадження, а також кошти з інших джерел, які не суперечать законодавству України.



Відтак, кожному учаснику Програми купується одно-двокімнатна квартира, загальною площею до 45 кв. м. Перевищення нормативу загальної площі житла допускається у разі, коли оплата різниці вартості житла буде здійснюватись за кошти опікунів/піклувальників, прийомних батьків-вихователів, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання співфінансувати придбання житла.



Також фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок співфінансування, а саме:



— не більше 70 відсотків від вартості житла — за рахунок коштів міського бюджету м. Львова;



— не менше 30 відсотків від вартості житла — за рахунок коштів, які накопичені опікунами/піклувальниками, прийомними батьками-вихователями, особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання співфінансувати придбання житла та інших джерел фінансування, які не суперечать законодавству України.