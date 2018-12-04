У Яворівському НПП продовжують роботи для створення належних умов утримання коней-тарпанів

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 04/12/2018 ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЖІНКУ ЯКА КЕРМУВАЛА ВИКРАДЕНИМ АВТО...>> Цьогоріч на Львівщині реалізували понад 2 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури...>> Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадою:...>> ОГОЛОШЕННЯ!...>> Петро Цигикал: В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід...>> Львів відзначає 20-річчя внесення ансамблю історичного центру Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (ПРОГРАМА)...>> В смт Рудно троє людей постраждало від отруєння чадним газом...>> Місто закупило та відправило військовим низку матеріально-технічних засобів...>> Гурт «Курбаси» після тріумфальних гастролей США виступить 25 грудня у Львівській опері з різдвяною програмою...>> ЛК «АТП-1» отримало ще 10 нових автобусів Електрон...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
CNN: Повідомлення Хашоггі у WhatsApp можуть стати доказом у розслідуванні його вбивства...
03-12-2018, 03:21  >>> 
Ужгородець, який мало не до смерті порізав знайомих, сидітиме за ґратами 5 років...
30-11-2018, 10:29  >>> 
Червоноградця, якого підозрюють у побитті до смерті власного брата, триматимуть під вартою...
30-11-2018, 10:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Денісова втратила свідомість у прямому ефірі...
04-12-2018, 05:54  >>> 
35 тисяч доз – область забезпечена вакцинами проти кору...
03-12-2018, 18:59  >>> 
Стоматологічну поліклініку № 3 приєднають до КНП «Стоматологічна поліклініка № 4»...
29-11-2018, 13:33  >>> 

У Яворівському НПП продовжують роботи для створення належних умов утримання коней-тарпанів

Суспільство | 28-11-2018, 17:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    

У Центрі розведення нащадків диких коней – тарпанів Яворівського НПП, продовжують роботи для створення належних умов утримання тварин.
За кошти обласного екологічного фонду тут побудували та облаштували нову конюшню.
Нащадки диких коней мають низку особливостей, зокрема, вони здатні якийсь час перебувати у зимовий період у відкритому природному середовищі. Працівники центру розведення, служби державної охорони та господарського відділу природоохоронної установи власними силами сприяють завершенню робіт щодо зведення піднавісу на території спеціально облаштованого вольєру.
Відтак, цей об’єкт стане місцем перебування тварин у снігову негоду, створить зручність для їх підгодівлі, дозволить економно використовувати різні види кормів, а головне буде доступнішим для багаточисленних відвідувачів в осінньо-зимовий період.
Яворівський національний природний парк  запрошує усіх охочих завітати  до рекреаційно-атракційного об’єкту «Оселя Розточчя».
   Новини по темі: Суспільство
ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЖІНКУ ЯКА КЕРМУВАЛА ВИКРАДЕНИМ АВТО...
04-12-2018, 10:51  >>> 
Цьогоріч на Львівщині реалізували понад 2 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури...
04-12-2018, 10:48  >>> 
Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадою:...
04-12-2018, 10:46  >>> 
ОГОЛОШЕННЯ!...
04-12-2018, 10:43  >>> 
В смт Рудно троє людей постраждало від отруєння чадним газом...
04-12-2018, 10:37  >>> 
Росія спричинила аварії у Керченській протоці – МінТОТ...
04-12-2018, 09:39  >>> 
Доба в районі ООС: 14 обстрілів, двоє поранених...
04-12-2018, 09:30  >>> 
   АктуальноАктуально
Порошенко пояснив навіщо запровадили воєнний стан...
04-12-2018, 05:51  >>> 
Адвокат: На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск...
04-12-2018, 02:49  >>> 
Виконком затвердив впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОП)...
03-12-2018, 16:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Петро Цигикал: В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід...
04-12-2018, 10:41  >>> 
Тільки разом Європа і Америка можуть протистояти Росії – Моґеріні...
04-12-2018, 09:38  >>> 
Макрон відклав візит до Сербії через протести "жовтих жилетів"...
04-12-2018, 09:33  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися...
04-12-2018, 09:37  >>> 
SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника, встановивши 2 рекорди...
04-12-2018, 08:17  >>> 
На Львівщині в 1,8 раза зросли надходження податку на прибуток підприємств у січні-жовтні 2018 року порівнюючи з минулорічними та склали майже 1,2 млрд. гривень...
03-12-2018, 11:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЖІНКУ ЯКА КЕРМУВАЛА ВИКРАДЕНИМ АВТО...
04-12-2018, 10:51  >>> 
Цьогоріч на Львівщині реалізували понад 2 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури...
04-12-2018, 10:48  >>> 
Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадою:...
04-12-2018, 10:46  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині військово-патріотичний гурт "Кулі" презентує музичний альбом до Дня Збройних сил...
03-12-2018, 18:56  >>> 
Органний зал запрошує провести зиму разом...
30-11-2018, 13:25  >>> 
Рельєфи повернуть на мур костелу св. Лазаря після впорядкування простору довкола...
30-11-2018, 10:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:51 ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЖІНКУ ЯКА КЕРМУВАЛА ВИКРАДЕНИМ АВТО
10:48 Цьогоріч на Львівщині реалізували понад 2 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури
10:46 Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадою:
10:43 ОГОЛОШЕННЯ!
10:41 Петро Цигикал: В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід
10:38 Львів відзначає 20-річчя внесення ансамблю історичного центру Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (ПРОГРАМА)
10:37 В смт Рудно троє людей постраждало від отруєння чадним газом
10:36 Місто закупило та відправило військовим низку матеріально-технічних засобів
10:35 Гурт «Курбаси» після тріумфальних гастролей США виступить 25 грудня у Львівській опері з різдвяною програмою
10:34 ЛК «АТП-1» отримало ще 10 нових автобусів Електрон

   Анонси
У Львові відбудеться міжнародна конференція «Спадщина ЮНЕСКО. Сьогодення та перспективи»...
03-12-2018, 16:19  >>> 
Ялинкова компанія на Львівщині...
03-12-2018, 15:50  >>> 
«Магія зими» починається у «Львіварні»!...
03-12-2018, 13:09  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования