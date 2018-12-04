У Яворівському НПП продовжують роботи для створення належних умов утримання коней-тарпанів Суспільство | 28-11-2018, 17:40 0 143

У Центрі розведення нащадків диких коней – тарпанів Яворівського НПП, продовжують роботи для створення належних умов утримання тварин.

За кошти обласного екологічного фонду тут побудували та облаштували нову конюшню.

Нащадки диких коней мають низку особливостей, зокрема, вони здатні якийсь час перебувати у зимовий період у відкритому природному середовищі. Працівники центру розведення, служби державної охорони та господарського відділу природоохоронної установи власними силами сприяють завершенню робіт щодо зведення піднавісу на території спеціально облаштованого вольєру.

Відтак, цей об’єкт стане місцем перебування тварин у снігову негоду, створить зручність для їх підгодівлі, дозволить економно використовувати різні види кормів, а головне буде доступнішим для багаточисленних відвідувачів в осінньо-зимовий період.

Яворівський національний природний парк запрошує усіх охочих завітати до рекреаційно-атракційного об’єкту «Оселя Розточчя».



