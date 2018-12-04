Плани Закарпатської митниці на майбутнє: реконструкція «Ужгорода» та нові пункти пропуску Суспільство | 28-11-2018, 17:33 0 95



Про це йшлося на 14-му засіданні Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва. Захід проходив протягом 26 та 27 листопада у місті Ужгород.

За словами Андрія Рахуби, директора департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС України, кожна ідея може бути реалізована тільки при наявності фінансування. У 2018 році фінішування було, це дало нам змогу активізувати роботу з модернізації не тільки на словацькому кордоні, а і по всьому західному кордону. На сьогоднішній день в пункті пропуску «Ужгород», як на вантажному так і на пасажирському напрямку, відбуваються роботи в частині встановлення відповідного технічного обладнання, здійснюється реконструкція пасажирського напрямку. – На ужгородський напрямок виділена вагома сума – до 50 млн грн. Ці кошти повинні реалізуватись в цьому році, і ще майже така ж сума реалізується в наступному році, – зазначив директор департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС України.

Водночас Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС поінформував присутніх про перспективи, які стосуються інших пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні.

– Ми проаналізували статистичну базу перетину кордону у автомобільних пунктах пропуску Закарпатської області 2013-2017 року і спостерігаємо у всіх категоріях переміщення тенденцію до зростання, зокрема, вантажних автомобілів на 20 %, легкових автомобілів – на 18%, і майже на 30% автобусів. Якщо брати словацьку частину нашого кордону, а саме «Ужгород-Вишнє Німецьке», то там спостерігається найбільш критичний момент перевищення пропускної здатності легкових автомобілів – на 30%, у «Малому Березному» – на 46%, – підкреслив Микола Ясевич.

Особливо критична ситуація з вантажними автомобілями. Пропускна здатність єдиного пункту пропуску для вантажного сполучення «Ужгород-Вишнє Німецьке», через роботу сканера на словацькій стороні – не перевищує 300 транспортних засобів. При цьому українська сторона може пропускати 500 вантажівок за добу.

Фахівцями Закарпатської митниці ДФС проведено комплексне дослідження всіх кордонів і фактично наразі робота зосереджена на трьох напрямках: реконструкція діючих пунктів пропуску, будівництво нових пунктів пропуску та створення сервісних зон.

– В пункті пропуску «Ужгород» розпочалася реконструкція в цьому році. На цей рік заплановано облаштувати всі центральні будівлі і основний масив зробити будівельних робіт, на напрямку «виїзд з України». В наступному році облаштовуватиметься напрямок «в'їзд в Україну» і пішохідна ділянка. Плануємо закінчити реконструкцію у 2019 році до листопада, – наголосив заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.

Микола Ясевич розповідає, що рішенням Кабінету міністрів у державній програмі розвитку зафіксований пункт пропуску «Забрідь-Уліч», при цьому міжнародного договору нема; є пункт пропуску «Чєрна-Соломоново», якому присвячений окремий договір, але будь-яких інших рішень уряду нема; є пункт пропуску «Сторожниця-Загор» – це теж міждержавна угода з 1997 року щодо точки з’єднання з дорогою D1.

У Закарпатській митниці ДФС переконані, якщо зараз ситуацію з відкриттям нових пунктів пропуску кардинально не змінити, то за два-три роки на кордоні може бути колапс, який уже спостерігається, але періодично, йде мова про вантажне сполучення.

– У ході дослідження визначено можливість відкриття нового пункту пропуску «Паладь Комарівці – Руське». Мова про нього йде з середини дев'яностих років. Цей пункт пропуску знаходиться на відстані 20 кілометрів від «Ужгорода» і 15 кілометрів від «Чєрна-Соломоново». Сім сіл з нашої сторони і п'ять сіл зі словацької сторони підписали на попередній зустрічі добросусідства угоду про те, що вони взаємодіють щоб цей пункт пропуску відкрити. Якщо зараз там він відкриється, це буде гарна логістична розв’язка, яка виходить на трасу M6 (Чоп – Київ). Відтак ми можемо зняти навантаження в пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке». Фактична характеристика пункту пропуску «Паладь Комарівці – Руське»: пішохідне сполучення, чотири смуги для легкових автомобілів, дві для автобусів та дві для вантажних транспортних засобів до 7,5 тонн. Це дозволить збільшити пропускну здатність легкових авто на словацькому кордоні, відносно до існуючої на 30%, вантажівок – майже в два рази, оскільки зніме напругу по вантажах до 7,5 тонн, – каже Микола Ясевич.

Також у Закарпатській митниці ДФС пропонують вирішити проблему накопичення транспортних засобів на дорозі перед пунктами пропуску будівництвом сервісних зон. Наразі розроблено концептуальний проект, архітектурне розміщення і розташування сервісної зони «Ужгород».

– Все що ми зробили і плануємо зробити є результатом нашої спільної праці з обласною державною адміністрацією, управлінням транскордонного співробітництва і управлінням інфраструктури, яка лягла в обласну програму розвитку митної інфраструктури до 2022 року. Якщо нам вдасться побудувати всього вісім пунктів пропуску, з них це два зі Словаччиною, ми суттєво збільшимо показники пропускної здатності, – звернув увагу присутніх заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.

ДФС у Закарпатській області

