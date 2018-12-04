У Львові розповідали як діяти бізнесу при обшуках, допитах та під час податкових перевірок Суспільство | 28-11-2018, 17:30 0 215

Сьогодні, начальник Львівського управління Офісу ВПП ДФС Нонна Багмет взяла участь у семінарі-практикумі на тему: «Захист бізнесу. Як діяти при обшуках, допитах та під час податкових перевірок?», організованого фахівцями журналу «Рейтинг», компанії «PwC Україна» та ТОВ “Сучасні маркетингові комунікації”.

До участі у заході були також запрошені керівники департаментів та відділів Державної фіскальної служби України, ГУ ДФС у Львівській області, лектори провідних аудиторських, консалтингових компаній України - PricewaterhouseCoopers (PwC) Ukraine, АО “Sayenko Kharenko”, CEO OBLAVAbo.

Програма заходу, включала питання: як підготуватися до податкової перевірки та пройти її без зауважень; які дії компанії або її контрагентів можуть дати підстави для кримінального провадження та які особливості розслідування податкових злочинів; що може дати привід до кримінальної відповідальності службових осіб підприємства, права та обов’язки сторін – податківців та працівників підприємства.

Спікери зробили акцент на контрольно-перевірочній роботі, яка проводиться органами ДФС; особливостях розслідування податкових злочинів; питаннях обшуків у компанії; проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і зборів.

Начальник Львівського управління Нонна Багмет наголосила, що рівні та невід'ємні права для суб’єктів господарювання всіх форм власності є основою демократичного і громадянського суспільства, а їх захист має бути кінцевою метою будь-якої державної політики.



