За порушення термінів транзиту авто з іноземною реєстрацію та передачу таких авто іншим особам передбачено відповідальність! Суспільство | 28-11-2018, 14:54 0 104



Про відповідальність за порушення термінів транзиту авто з іноземною реєстрацію та передачу таких авто іншим особам, під час брифінгу розповіли заступники начальника Закарпатської митниці ДФС В’ячеслав Живицький та Микола Ясевич.

В’ячеслав Живицький повідомив про основні зміни щодо відповідальності громадян, яка передбачена новими нормами митного кодексу, зокрема, статтею 469 Митного кодексу України. Так, за передачу транспортного засобу особистого користування тимчасово ввезеного на митну територію України, чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, чи не поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та або отримання доходів в Україні, за винятком коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, чи поміщувала його у митний режим транзиту, передбачений штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 34 тис. грн.

Заступник начальника митного органу Закарпаття зауважив, що у статтях 470 та 481 МК України щодо перевищення строку транзиту, або тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на 20 діб, але не більше, ніж на 30 діб, а так само видача їх без дозволів органів доходів і зборів, передбачено накладення штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 85 тис. грн. За перевищення строку транзиту, або тимчасового ввезення таких транспортних засобів більш ніж на 30 діб, а так само втрата цих транспортних засобів, в тому числі їх розкомплектування, передбачено накладення штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 170 тис. грн, або конфіскація такого автомобіля.

Микола Ясевич у своєму коментарі зазначив, що у МК України доповнено статтю 558, де напряму прописано всі аспекти взаємодії, зокрема й автоматизовану передачу даних від митниці органам Національної поліції.

Фахівець наголосив, що через 180 днів після вступу в дію Закону України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» набудуть чинності санкції по статтях 470, 481 і 469 МК, а також статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлює відповідальність за керування водієм транспортним засобом щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (порушення строків тимчасового ввезення/транзиту; використання ТЗ у комерційних цілях; передача ТЗ іншій особі яка його не ввозила на митну територію України).

ДФС у Закарпатській області