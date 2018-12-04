З 10 грудня АТП-1 запускає два великі автобуси в Брюховичі Суспільство | 28-11-2018, 13:22 0 98 З 10 грудня в Брюховичі зі Львова курсуватимуть два великі автобуси. Маршрут запускають у тестовому режимі на 1 місяць. Після вивчення пасажиропотоку буде прийнято рішення щодо збільшення кількості машин на маршруті. Маршрут обслуговуватиме ЛК «АТП-1».

«Сьогодні відбулась чергова нарада з селищним головою паном Доманським, керівником управління транспорту Олегом Партикою, керівником «АТП-1» Орестом Хамулою. Відтак з 10 грудня плануємо запускати перші великі автобуси на Брюховичі для того, щоб покращити комфорт і якість перевезень для людей, які там живуть.



Вже фіналізуємо всі процедурні питання, маршрут ще має погодитись у поліції, і будемо з 10 грудня його запускати. Графік руху маршруту буде розроблений і доведений до мешканців, щоб ним було зручно користуватись", — сказав Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



«Схема роботи автобусного маршруту Львів-Брюховичі зараз погоджується.



На маршруті курсуватиме два великі автобуси в тестовому режимі. Тестування триватиме 1 місяць. За цей період буде вивчено пасажиропотік, після чого прийматиметься рішення щодо збільшення машин на маршруті", — сказав в.о. начальника управління транспорту Олег Партика.



«Уже дуже довий час спільно з керівництвом Львівської міської ради та Брюховицької селищної ради розроблялась оптимізація перевезень Брюховичі — Львів. У нас дійсно є проблема з цим, оскільки приватний перевізник не справляється з завданням так як мав би справлятися. Тому було досягнуто домовленості, що з 10 грудня перші два великі автобуси заїжджають в Брюховичі. Графік і схема ще погоджуються», — сказав Володимир Доманський, селищний голова Брюхович.