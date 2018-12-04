АМУ провела у Києві П’ятий Національний прес-клуб реформ «Децентралізація: результати, виклики і перспективи» Суспільство | 28-11-2018, 11:13 0 123



Понад 100 представників ЗМІ х усіх областей України взяли участь у П’ятому Національному прес-клубі реформ «Децентралізація: результати, виклики і перспективи», який організувала Асоціація міст України за підтримки USAID. Захід відбувся у Києві 26-27 листопада.



У рамках прес-клубу виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан розповів про участь Асоціації міст України у підготовці проекту Державного бюджету на 2019 рік, спрямовану на захист інтересів органів місцевого самоврядування.

Зокрема, завдяки позиції АМУ вдалось відстояти: відрахування до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад 37% надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; зарахування до місцевих бюджетів адміністративних штрафів та інших штрафних санкцій за порушення законодавства про працю; скасування пільг зі сплати плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення (через встановлені державою преференції зі сплати податку за землю для підприємств залізничного транспорту місцеві бюджети понесли втрати у 1,2 млрд грн).



Водночас виконавчий директор АМУ поінформував журналістів про позицію Асоціації міст України щодо необхідності проведення паспортизації послуг, які надаються населенню громад: Будь-яка послуга має бути стандартизована, визначена її вартість. Адже головна мета децентралізації – це надання якісних послуг населенню, а об’єднання громад – це інструмент досягнення цієї мети. Провівши паспортизацію, можна говорити про стан впровадження децентралізації.



Також у рамках заходу експерт АМУ з розробки законодавства та управління ресурсами органів місцевого самоврядування Людмла Даменцова розповіла про приєднання громад селищ та сіл до міст обласного значення, а аналітик з питань освіти Людмила Мозгова – про реформу «Нова українська школа». Детально про медичну реформу журналістам розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Зокрема він сказав, що уже 22 мільйона людей обрали свого сімейного лікаря. І 76% пацієнтів задоволені лікарями, яких обрали. А в 2019 році буде запроваджено електронні медичні документи: карта пацієнта, направлення до спеціаліста, рецепт і лікарняний.



У другій частині прес-клубу виступили аналітик АМУ з питань ЖКГ Олег Гарник иа аналітик АМУ з питань соціального захисту Назар Миколюк.



Олег Гарник розповів про хід опалювального сезону в Україні та позицію та кроки Асоціації міст України щодо виведення галузі ЖКГ на новий якісний рівень. Зокрема, АМУ неодноразово повідомляла про необхідність закладення у Державний бюджет коштів для відшкодування субсидій та різниці в тарифах на опалення, яка б попередила ріст боргів теплопостачальних підприємств перед постачальниками газу та електричної енергії. Також О.Гарник наголосив на позиції АМУ щодо необхідності передачі органам місцевого самоврядування повноважень зі встановлення тарифів та передачі підприємств з теплопостачання з державної у комунальну власність.

Виконавчий директор АМУ О.Слобожан додав, підприємства мають передаватись без боргів: Борги ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз» мають бути погашені за рахунок клірингу та передані у комунальну власність з нульовим балансом, тобто без боргів.

Аналітик АМУ з питань соціального захисту Назар Миколюк розповів про зміни у соціальній сфері, які відбудуться у 2019 році та питання соцзахисту, які потребують вирішення. Зокрема, АМУ повідомляла про те, що громади не можуть призначати субсидії жителям приєднаних до міст обласного значення сіл та селищ.



Він презентував розроблений АМУ Посібник – методичні рекомендації до здійснення органами місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства про працю. Н.Миколюк відзначив, що в умовах децентралізаційної реформи місцеве самоврядування отримує більше ресурсів та управлінських повноважень, а значить, і більше можливостей впливати на різноманітні аспекти життя громади. Так, наприкінці 2016 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (1774-VIII), яким до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад було віднесено здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та накладення штрафів за його порушення.



Видання розроблене на основі проведених АМУ соціологічних досліджень щодо діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування у сферах соціального захисту населення, місцевих фінансів («людиноцентричний бюджет») та місцевого економічного розвитку (підтримка малого та середнього підприємництва). Посібник покликаний допомогти органам місцевого самоврядування підвищити ефективність діяльності у сферах контролю за додержанням законодавства про працю, урегулювання ситуації щодо конкурентних умов малого та середнього підприємництва, «детінізації » зайнятості та збільшення надходжень до місцевих бюджетів.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



