На свята додадуть 30 пар поїздів – "Укрзалізниця" Суспільство | 27-11-2018, 09:15 0 105 "Укрзалізниця" найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.



"Цього річ планується призначити близько 30 пар таких поїздів", – повідомила компанія.



В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців.



Продаж квитків на додаткові поїзди відкриють після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.



26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9-го до 20 грудня включно.



5 грудня відкриється продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.



9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.