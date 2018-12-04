Космічний апарат NASA успішно приземлився на Марсі Суспільство | 27-11-2018, 05:17 0 125 Космічний апарат NASA, розроблений для занурення під поверхню Марса, успішно приземлився на червоній планеті у понеділок.



Про це з посиланням на АР повідомляє "Голос Америки".



"Приземленню передувала шестимісячна подорож, під час якої він подолав 482 мільйони кілометрів, та небезпечний шестихвилинний спуск крізь атмосферу.



InSight - космічний апарат на трьох "ногах". Це дев'ята спроба NASA приземлитися на Марсі після досліджень 1976 року. Усі, крім однієї, були успішними", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що InSight сідав на поверхню Марса зі швидкістю 8 кілометрів на годину, він розпочав гальмування за 125 кілометрів від поверхні. До цього апарат рухався зі швидкістю 20 тисяч кілометрів на годину.



У рамках експедиції апарат InSight просвердлить поверхню вглиб на 5 метрів, щоб виміряти внутрішнє тепло і відстежити можливі землетруси. Нічого подібного до цього на Марсі не робили.



"Досліджуючи внутрішню частину Марса, вчені сподіваються зрозуміти, як скелясті планети нашої сонячної системи сформувалися 4,5 мільярди років тому і чому вони сформувалися настільки різними - Марс холодний і сухий, Венера і Меркурій горять, а Земля гостинна до життя", - пише "Голос Америки".