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Відбудеться брифінг щодо нових правил ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації
|Суспільство | 26-11-2018, 13:09
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Сьогодні, 26 листопада 2018 року, відбудеться брифінг начальника Закарпатської митниці ДФС – Станіслава Балуєва щодо нових правил ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.
Початок заходу: 15:00.
Місце проведення: Закарпатська митниця ДФС, Ужгород, вул. Собранецька , 220.
Акредитація ЗМІ здійснюється до 14:00 26 листопада за електронною адресою zak.press@sfs.gov.ua.
ДФС у Закарпатській області
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