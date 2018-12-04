Відбудеться брифінг щодо нових правил ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації Суспільство | 26-11-2018, 13:09 0 110

Сьогодні, 26 листопада 2018 року, відбудеться брифінг начальника Закарпатської митниці ДФС – Станіслава Балуєва щодо нових правил ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Початок заходу: 15:00.

Місце проведення: Закарпатська митниця ДФС, Ужгород, вул. Собранецька , 220.

Акредитація ЗМІ здійснюється до 14:00 26 листопада за електронною адресою zak.press@sfs.gov.ua.

ДФС у Закарпатській області



