Закарпатські митники конфіскували «NISSAN NOTE» Суспільство | 26-11-2018, 11:16 0 129

Напередодні на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено спробу вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів.

Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною легковим автомобілем Nissan Note іноземної реєстрації.

Прибувши у зону діяльності митного поста, та обравши «зелений коридор», чоловік повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобіль в бокс для поглибленого огляду. В результаті огляду, в конструктивних порожнинах автомобіля, митники виявили тютюнові вироби різних торгових марок з акцизними марками України. Загальна кількість виявлених цигарок складає 490 пачок.

Таким чином, громадянин скоїв дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціально виготовлених сховищ, тайників.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних цигарки, вартістю майже 16 700 грн та автомобіль, вартістю понад 120 000 грн, вилучено.

ДФС у Закарпатській області

