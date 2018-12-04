Юристи фіскальної служби області відсудили на її користь 595 справ на 327 млн. грн., з яких 85,4 млн. грн. надійшло до бюджету Суспільство | 26-11-2018, 10:40 0 133



Як повідомили в юридичному управлінні ГУ ДФС у Львівській області cтаном на 01.11.2018 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 3019 справ на суму 4760,1 млн. грн. З них 2110 – це перехідні справи (справи минулих років) на суму 4208,8 млн. грн. Решта 909 справ на суму 551,3 млн. грн. – це справи порушені у 2018 році.

У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у 2018 році станом на 01.11.2018 на користь територіальних органів ДФС у Львівській області вирішено 595 справ на суму 327 млн. грн., з них по 329 справах на суму 85,3 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 274 справи на суму 218,8 млн. грн., з них по 41 справі на суму 23,2 млн. грн. провадження закінчено.

Впродовж січня-жовтня 2018 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 85,4 млн. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДФС у Львівської області – 10,6 млн. грн. – справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень; у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 74,8 млн. грн. З останніх по справах про стягнення податкової заборгованості надійшло 73,3 млн. грн.; у справах про визнання боржника банкрутом – 1,5 млн. гривень.



