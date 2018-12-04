На державному кордоні залишається ускладненим рух через низку пунктів пропуску Суспільство | 26-11-2018, 09:06 0 113





Продовжує залишатися ускладненим рух через низку пунктів пропуску на державному кордоні. На даний час така ситуація спостерігається на напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино», «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Доманове». Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею.

Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску. Такі дії учасників міжнародного руху спричинені набранням чинності нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

Аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили. Створено ситуативні групи, відбувається постійний обмін інформацією між взаємодіючими органами. Про ускладнений рух поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування подорожуючих.

Додамо, що в місцях скупчення учасників акцій для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій перебувають співробітники Нацполіції, працює поліція діалогу.

Наголосимо, за ініціативою МВС для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску створено робочу групу. До неї увійшли перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, глава Національної поліції Сергій Князєв, Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. Голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов. Перше засідання має відбутися сьогодні, 26 листопада.

Державна прикордонна служба України ще раз звертається до всіх подорожуючих громадян та учасників міжнародного руху врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожі.

