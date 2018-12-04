Через протести євробляхарів на кордоні застрягли три автобуси з дітьми зі Львова і Одеси Суспільство | 26-11-2018, 05:31 0 137 Три автобуси з дітьми не можуть перетнути кордон через протести євробляхарів, які розпочалися на українсько-польському кордоні.



Про це повідомляє ZAXID.NET



Близько 70 дітей віком від 7 до 15 років поверталися до України з фестивалю бальних танців у Кракові. Вони вихованці львівського клубу "Талісман" та клубу "Лілія" з Одеси. Серед пасажирів автобусів є також декілька вагітних жінок.



Супроводжуючий дитячої танцювальної групи Володимир Козак повідомив, що два автобуси ще за 10 км від кордону зупинила польська поліція, оскільки перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів. Ще один автобус застряг на території пункту пропуску Краковець-Корчова.



"Дітям холодно. Ми стоїмо вже 7 годин, гріємо автобуси, але у кількох дітей піднімається температура. Я зв'язувався з нашими прикордонниками, але поки результату нема. Просимо про розголос", - повідомив Володимир Козак.



Пасажирка одного з автобусів, які зупинили на під'їзді до кордону, Соломія Телішевська повідомила, що дітям бракує їжі і пиття. У її автобусі перебуває 19 дітей та дві вагітні жінки, а у сусідньому 27 дітей.