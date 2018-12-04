|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Через протести євробляхарів на кордоні застрягли три автобуси з дітьми зі Львова і Одеси
|Суспільство | 26-11-2018, 05:31
| 0 137
|
|Три автобуси з дітьми не можуть перетнути кордон через протести євробляхарів, які розпочалися на українсько-польському кордоні.
Про це повідомляє ZAXID.NET
Близько 70 дітей віком від 7 до 15 років поверталися до України з фестивалю бальних танців у Кракові. Вони вихованці львівського клубу "Талісман" та клубу "Лілія" з Одеси. Серед пасажирів автобусів є також декілька вагітних жінок.
Супроводжуючий дитячої танцювальної групи Володимир Козак повідомив, що два автобуси ще за 10 км від кордону зупинила польська поліція, оскільки перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів. Ще один автобус застряг на території пункту пропуску Краковець-Корчова.
"Дітям холодно. Ми стоїмо вже 7 годин, гріємо автобуси, але у кількох дітей піднімається температура. Я зв'язувався з нашими прикордонниками, але поки результату нема. Просимо про розголос", - повідомив Володимир Козак.
Пасажирка одного з автобусів, які зупинили на під'їзді до кордону, Соломія Телішевська повідомила, що дітям бракує їжі і пиття. У її автобусі перебуває 19 дітей та дві вагітні жінки, а у сусідньому 27 дітей.
|
|