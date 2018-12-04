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Науково-дослідний інститут метрології святкує 50-річчя
|Суспільство | 22-11-2018, 17:04
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Сьогодні, 22 листопада, стартувала Міжнародна науково-технічна конференція «Системи – 2018». Цьогорічна конференція приурочена до 50-річчя державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
Із вітальним словом до учасників конференції звернулась заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.
«За 50 років діяльності науково-дослідного інституту багато чого зроблено. За підсумками півстолітньої роботи уже можна оцінити свою роботу та визначити плани на майбутнє. Ваша робота і ваш невичерпний науковий потенціал доводять, що Україна сильна і може ділитися досвідом та своїми розробками з усім світом», - наголосила Оксана Стоколос-Ворончук.
Окрім того, за багаторічну працю, високий професіоналізм вагомий особистий внесок у розвиток науки і техніки в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, а також з нагоди 50-ліття від дня заснування державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» чотирнадцятьом фахівцям галузі оголосили подяку голови облдержадміністрації та нагородили цінними подарунками.
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