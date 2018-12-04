Фермери можуть отримати два нових види прямих бюджетних дотацій Суспільство | 22-11-2018, 17:03 0 284

У середу, 21 листопада, під головуванням заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети та за участі керівників департаментів агропромислового розвитку всіх областей України відбулась відео-конференцію з питань надання державної підтримки розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Під час відео-конференції обговорили стан виконання програм підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів у 2018 році, існуючі проблеми стану реалізації державної програми та можливості їх вирішення за допомогою внесених змін та новацій до Порядку використання коштів, якими ще можуть скористатися у 2018 році фермерські господарства.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 року №911 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств. Фермери отримали два нових види прямих бюджетних дотацій.

У 2018 році бюджетна субсидія виділятиметься на кожного члена фермерського господарства (крім новостворених) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (9,5 тис.грн на одного члена фермерського господарства), але не більше 30 тис. грн. на одне фермерське господарство.

Бюджетна субсидія для новостворених фермерських господарств, які зареєстровані з 1 січня 2016 року виділяється на одиницю оброблюваних угідь в розмірі 3 тис грн, але не більше 60 тис грн на одне фермерське господарство.

Для отримання субсидії фермерські господарства (у тому числі новостворені) подають до грудня місяця у регіональне відділення Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:

копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації - у разі одноосібного ведення) про створення сімейного ФГ;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для ФГ).Таким документом має бутиформа № 2-м або форма № 2-мс;

копію фінансового звіту за останній квартал - для ФГ, які зареєстровані в поточному (2018) році (нововведення);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

згоду ФГ щодо надання Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

За додатковою інформацією просимо звертатись до регіонального відділення Укрдержфондуза адресою м. Львів, вул. Січових стрільців 3, 4 поверх ліве крило, тел. 0677818287, або департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації за тел. 255-05-70.

