В пункті пропуску «Лужанка» тимчасово припинять рух – прокладатимуть кабель Суспільство | 22-11-2018, 15:03 0 109

На Закарпатській митниці ДФС інформують, що 27 листопада 2018 року в період з 08:00 по 17:00 в пункті пропуску «Лужанка», тимчасово буде припинено оформлення та пропуск автомобілів на в’їзд в Україну. Причина – прокладання кабелю до будівлі ДФС.

Просимо подорожуючих з розумінням поставитись до ситуації, взяти до уваги вказану інформацію та спланувати перетин кордону у зручний для себе спосіб.

Інформацію про митні пости Закарпатської митниці ДФС та їх графік роботи можна переглянути за посиланням: http://zak.sfs.gov.ua/okremi-storinki/mitni-punkti/.

ДФС у Закарпатській області

