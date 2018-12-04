Майже 3,6 мільярда гривень податку на додану вартість надійшло до державного бюджету від Львівщини протягом 10 місяців 2018 року Суспільство | 22-11-2018, 13:47 0 117

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області надходження податку на додану вартість за січень-жовтень 2018 року склали 3 560,0 млн. грн., що на 1 072,6 млн. грн., або 43 % більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (у січні-жовтні 2018 року – 2 487,4 млн. гривень).

У жовтні п. р. забезпечено збір ПДВ в сумі 367,6 млн. грн., що на 64,8 млн. грн. більше порівнюючи з жовтнем 2017 року (302,8 млн. гривень).

Серед найбільших платників ПДВ у січні-жовтні 2018 року: ТЗОВ „Винниківська тютюнова фабрика” – 100,7 млн. грн., ТЗОВ „Фенікс-Капітал” – 96,9 млн. грн., ТОВ „Оккосхідінвест” – 68,8 млн. гривень.



