Завтра для дітей у Львові проведуть захід «Дитячі мрії» Суспільство | 22-11-2018, 13:46 0 106 Завтра, 23 листопада, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради проведе захід «Дитячі мрії».



Зокрема, 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, відвідають ковзанку в торгово-розважальному центрі «King Cross Leopolis». А після катання на ковзанах діти матимуть можливість посмакувати варениками у кафе «Вареники ТУТ».



«Метою проведення заходу є формування цінностей здорового способу життя, проведення активного дозвілля дітей цих категорій, розвиток відповідних умінь та навичок катання на ковзанах», — зазначають в управління «Служба у справах дітей» ЛМР.